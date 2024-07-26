Государственная регуляторная служба Украины признала приказ Министерства образования и науки об отмене контрактного поступления в аспирантуру на дневную форму обучения в 2024 году противозаконной.

Государственная регуляторная служба Украины (ГРС) признала приказ Министерства образования и науки противозаконным, поскольку он отменяет дневную форму обучения в аспирантуре. В пояснительном документе говорится, что образовательное ведомство нарушает международные договоры и соглашения, а также не соблюдает принципы равенства и недискриминации.

Об этом сообщает издание "Коммерсантъ украинский" со ссылкой на документ ДРС. Важно отметить, что решение службы не является отменой приказа МОН; после этого заключение регулятора должно рассмотреть Министерство юстиции Украины, которое и примет окончательное решение.

В документе ГРС подчеркивается, что положения приказа МОН нарушают несколько ратифицированных международных договоров и соглашений, ограничивая право на образование, а также не отвечают требованиям равенства и недискриминации. Кроме того, не соблюдены принципы пропорциональности и обоснованности ограничений в условиях военного положения.

В частности, речь идет о специальном приказе министра образования и науки Оксена Лесного, лишающего аспирантов дневной формы возможности учиться на контракте. Согласно информации, в ДРС обратились студенческие организации, которые предупредили, что подписанный приказ может привести к оттоку молодых ученых за границу. Кроме того, это приведет к потере внебюджетного финансирования учебных заведений, что, в свою очередь, чревато увольнением части работников и ухудшением перспектив развития отечественной науки.

В заключении ГРС рекомендуется Министерству юстиции упразднить государственную регистрацию соответствующего приказа МОН.

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