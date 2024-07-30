В этот раз у себя в Instagram судья шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поделился, как сделать сладкий десерт, этот торт сочетает в себе медовые коржи, насыщенный вишневый конфитюр и нежный сметанный крем. Он легко готовится и будет отличным угощением для любого повода.

Ингредиенты:

Для коржей:

Яйца – 3 шт

Сахар – 150 г

Мед – 140 г

Сливочное масло – 90 г

Сода – 1 ч. л

Мука – 400 г

Для крема:

Жирная сметана – 500 г

Сахар – 150 г

Лимон – ½ шт (сок)

Для конфитюра:

Вишни – 400 г

Сахар – 100 г

Кукурузный крахмал – 1 ст. л

Для декора:

Фрукты, ягоды, орехи или цукаты (по желанию)

Приготовление:

В кастрюле смешайте яйца, сахар, мед и сливочное масло. Перемешайте и поставьте на средний огонь. Постоянно помешивайте смесь, доведите до кипения. Добавьте соду и быстро перемешайте, советует "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Снимите с огня и просейте муку. Перемешайте до однородности. Тесто должно быть немного липким. Переложите тесто на поверхность, присыпанную мукой, накройте полотенцем и оставьте на 15 минут.

"Мастер Шеф" Хименес-Браво добавляет, разделите тесто на 8 равных частей. Раскатайте каждую часть в тонкий круг. Выпекайте коржи на противне, застеленном пергаментом, в разогретой до 180°C духовке примерно 4-5 минут.

Доставайте коржи, сразу обрезайте краешки и измельчите их в крошку. Крошка понадобится для обсыпки торта. Вишни помойте, удалите косточки и положите в кастрюлю. Добавьте сахар и доведите до кипения.

Разведите кукурузный крахмал в небольшом количестве воды и добавьте в вишневую массу. Помешивайте до загустения (1-2 минуты). Пропустите конфитюр через сито, чтобы удалить остатки косточек и получить однородную массу.

В глубокой миске взбейте сметану с сахаром до полного растворения сахара. Добавьте сок лимона и перемешайте до однородности, советует "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

На первом корже распределите сметанный крем, затем нанесите слой конфитюра. Накройте следующим коржом и повторите процесс, чередуя крем и конфитюр. Верхний корж и боковые стороны торта обсыпьте крошкой от выпеченных коржей.

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