В этот раз у себя в Instagram судья шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поделился, как сделать сладкий десерт, этот торт сочетает в себе медовые коржи, насыщенный вишневый конфитюр и нежный сметанный крем. Он легко готовится и будет отличным угощением для любого повода.
Ингредиенты:
Для коржей:
- Яйца – 3 шт
- Сахар – 150 г
- Мед – 140 г
- Сливочное масло – 90 г
- Сода – 1 ч. л
- Мука – 400 г
Для крема:
- Жирная сметана – 500 г
- Сахар – 150 г
- Лимон – ½ шт (сок)
Для конфитюра:
- Вишни – 400 г
- Сахар – 100 г
- Кукурузный крахмал – 1 ст. л
Для декора:
- Фрукты, ягоды, орехи или цукаты (по желанию)
Приготовление:
В кастрюле смешайте яйца, сахар, мед и сливочное масло. Перемешайте и поставьте на средний огонь. Постоянно помешивайте смесь, доведите до кипения. Добавьте соду и быстро перемешайте, советует "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
Снимите с огня и просейте муку. Перемешайте до однородности. Тесто должно быть немного липким. Переложите тесто на поверхность, присыпанную мукой, накройте полотенцем и оставьте на 15 минут.
"Мастер Шеф" Хименес-Браво добавляет, разделите тесто на 8 равных частей. Раскатайте каждую часть в тонкий круг. Выпекайте коржи на противне, застеленном пергаментом, в разогретой до 180°C духовке примерно 4-5 минут.
Доставайте коржи, сразу обрезайте краешки и измельчите их в крошку. Крошка понадобится для обсыпки торта. Вишни помойте, удалите косточки и положите в кастрюлю. Добавьте сахар и доведите до кипения.
Разведите кукурузный крахмал в небольшом количестве воды и добавьте в вишневую массу. Помешивайте до загустения (1-2 минуты). Пропустите конфитюр через сито, чтобы удалить остатки косточек и получить однородную массу.
В глубокой миске взбейте сметану с сахаром до полного растворения сахара. Добавьте сок лимона и перемешайте до однородности, советует "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
На первом корже распределите сметанный крем, затем нанесите слой конфитюра. Накройте следующим коржом и повторите процесс, чередуя крем и конфитюр. Верхний корж и боковые стороны торта обсыпьте крошкой от выпеченных коржей.
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