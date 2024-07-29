На своей странице в Instagram украинский кулинарный блогер Алекс Миль показал, как приготовить невероятно вкусную и нежную творожную запеканку с маковой начинкой.
Такая запеканка идеально подойдет для завтрака или сладкого перекуса.
Для приготовления творожной запеканки с маковой начинкой нам понадобятся следующие ингредиенты:
- творог (кулинар берет 5%) – 750 г
- яйца – 3 шт.
- сахар – 120 г (или заменитель, можно взять без калорий, например, эритрит)
- ванильный сахар – 5 г
- мука – 60 г
- готовая маковая начинка – 200 г (можно купить, а можно приготовить самостоятельно, например, по такому рецепту)
Творог, яйца, сахар, ванильный сахар и муку перебиваем блендером до однородной пастообразной ремни.
В форму для запекания, застеленную пергаметом, выкладываем 2/3 творожной массы. Посредине делаем глубокую выемку и заполняем ее маковой начинкой, разравниваем, а сверху равномерно выкладываем остальную творожную массу.
Выпекаем запеканку в разогретой до 180 градусов духовке в течение 45-60 минут до легкой румяности сверху. Готовую запеканку достаем из духовки, даем ей полностью остыть, а затем нарезаем и подаем.
"Сочетание невероятных вкусов, да еще и посмотрите, как много мака. Гастрономический кайф", - подчеркнул кулинар.
Последние новости Украины:
С таким маринадом малосольные огурцы получаются невероятно вкусными и пикантными: новый рецепт.
Вкусный завтрак за 15 минут: финалистка "Мастер Шеф" поделилась простым рецептом.
Секрет вкусных и сочных отбивных: шеф-повар дал простой рецепт маринада.