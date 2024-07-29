Творожная запеканка – это очень простое в приготовлении и вкусное блюдо, но если дополнить ее маковой начинкой, то получится нереальная вкуснятина.

На своей странице в Instagram украинский кулинарный блогер Алекс Миль показал, как приготовить невероятно вкусную и нежную творожную запеканку с маковой начинкой.

Такая запеканка идеально подойдет для завтрака или сладкого перекуса.

Для приготовления творожной запеканки с маковой начинкой нам понадобятся следующие ингредиенты:

творог (кулинар берет 5%) – 750 г

яйца – 3 шт.

сахар – 120 г (или заменитель, можно взять без калорий, например, эритрит)

ванильный сахар – 5 г

мука – 60 г

готовая маковая начинка – 200 г (можно купить, а можно приготовить самостоятельно, например, по такому рецепту)

Творог, яйца, сахар, ванильный сахар и муку перебиваем блендером до однородной пастообразной ремни.

В форму для запекания, застеленную пергаметом, выкладываем 2/3 творожной массы. Посредине делаем глубокую выемку и заполняем ее маковой начинкой, разравниваем, а сверху равномерно выкладываем остальную творожную массу.

Выпекаем запеканку в разогретой до 180 градусов духовке в течение 45-60 минут до легкой румяности сверху. Готовую запеканку достаем из духовки, даем ей полностью остыть, а затем нарезаем и подаем.

"Сочетание невероятных вкусов, да еще и посмотрите, как много мака. Гастрономический кайф", - подчеркнул кулинар.

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