В 2024 году украинцы должны уплатить налог за свои старые квартиры и дома за 2023 год, а в 2025 годк придется платить за 2024 год.

В Украине продолжается обязанность уплаты налогов на квартиры и дома для собственников, объекты которых превышают установленные нормы. Государственная налоговая служба продолжает использовать судебные пути для взыскания задолженностей по налогам, которые не были оплачены еще с предыдущих лет.

В решении по делу №460/6452/24 Ровенский окружной административный суд решил взыскать с украинца налоговый долг в размере 5947,10 грн. Этот долг возник из налога на недвижимое имущество, уплаченного физическими лицами, являющимися собственниками объектов жилой недвижимости, и должен быть направлен в бюджет.

В решении по делу №120/1749/24 Винницкий окружной административный суд обязал ответчика уплатить долг в размере 11764,99 грн. Согласно материалам дела, налоговое требование было направлено ответчику через заказное письмо по указанному налоговому адресу и вручено ему 26 октября 2023 года.

В 2024 году украинцы должны уплатить налог за 2023 год. Уведомление о необходимости уплаты налога должно быть получено до 1 июля. Из Государственной налоговой службы сообщили, что они отправили более 3,2 миллиона налоговых уведомлений-решений на общую сумму 6,6 миллиарда гривен, из которых 1,6 миллиарда уже поступило в местные бюджеты.

Следовательно, в среднем каждому пришлось уплатить 2,062.5 грн. Налог на жилую недвижимость исчисляется по площади, превышающей следующие пороговые значения: 60 кв. м для квартир, 120 кв. м для жилых домов и 180 кв. м для комбинированной жилой недвижимости. Уплатить налог необходимо в течение 60 дней со дня вручения уведомления.

Источник: OBOZ.UA.

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