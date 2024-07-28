В Украине планируется внедрить новый вид социальной аренды жилья, который позволит значительно снизить цены для арендаторов и обеспечит легальность и безопасность сделок.

В Украине планируют ввести новый вид аренды жилья, что будет гораздо дешевле. Новый формат аренды, известный как социальный, предполагает доступное жилье в домах, принадлежащих местным общинам, по значительно более низким ценам по сравнению с рыночными. В некоторых случаях арендаторы могут даже выкупить это жилье.

Об этом сообщает OBOZ.UA , ссылаясь на Елену Шуляк, главу Комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

Новый законопроект "Об основных принципах жилищной политики" должен создать механизмы, которые помогут украинцам реализовать свое право на жилье через несколько инструментов, одним из которых станет социальная аренда.

Этот вид аренды, который уже популярен во многих странах ЕС, таких как Польша, Венгрия и Германия, может существенно изменить рынок жилья в Украине. В Финляндии половина арендованного жилья социальна, в Дании — 20%, тогда как в Украине этот показатель составляет лишь 1,5%.

Шуляк отметила, что внедрение социального жилья снизит цены на рынке, заставляя частных арендодателей пересмотреть свои тарифы. Кроме того, социальная аренда будет осуществляться легально, что гарантирует безопасность и защиту арендаторам.

"Не дожидаясь принятия рамочного законопроекта, мы вместе с Министерством восстановления начали подготовку проекта "О социальном жилье", который подробно опишет все аспекты создания фонда социального назначения. В этом документе будут изложены вопросы, касающиеся состава фонда, источников его финансирования и управления", - объяснила Шуляк.

Социальное жилье в Украине будет состоять из трех типов объектов:

Многоэтажки, которые уже принадлежат общинам, но нуждаются в ремонте. Новые многоэтажки построены при поддержке международных партнеров. Будущие многоэтажки, построенные за средства, полученные от социальной аренды.

Для формирования фонда социального жилья проведут инвентаризацию всех объектов, находящихся в собственности общин. Европейский инвестиционный банк готов предоставить 200 млн евро для реализации этого проекта.

"Главное - платежи от арендаторов социального жилья будут направляться в фонд, из которого будет строиться новое жилье для жилищного фонда общины", - добавила Шуляк.

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