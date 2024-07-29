Средняя пенсия в Украине за последние три месяца выросла на 73 грн., достигнув 5816 грн. В январе 2024 средний размер пенсии составил 5385 грн. Если учесть весь период полномасштабной войны, то пенсии выросли с 3991 грн до 5816 грн.

Об этом сообщает OBOZ.UA , отмечая, что средняя пенсия выросла на 45,7%, в то время как общий уровень инфляции за этот период составил 35,5%. Это означает, что рост средней пенсии должен компенсировать повышение цен на товары и услуги.

Однако минимальная пенсия с января 2022 выросла только с 1934 грн до 2361 грн, что составляет 22%. Следовательно, индексация минимальной пенсии не покрыла уровень инфляции, и получающие минимальные выплаты пострадали больше всего. Традиционно самые высокие средние пенсии получают судьи. Если в начале 2022 года судья в отставке в среднем получал 90822 грн, то сейчас эта сумма выросла до 105604 грн. Как неоднократно отмечал OBOZ.UA, судьи добились отмены ограничений на свои выплаты и единственные получают неограниченные пенсии по особому закону.

К тому же 105 604 грн – это только средняя пенсия. Некоторые судьи получают гораздо больше. К примеру, бывший председатель Верховного суда Ярослав Романюк в 2023 году задекларировал среднюю пенсию в размере 244 752 грн.

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