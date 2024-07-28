Депутат городского совета совместно с заместителем председателя Кременца организовали преступную схему по аренде коммунального имущества. Чиновница из Кременца получала взятки в виде сертификатов сети косметики и парфюмерии Brocard и для отдыха в гостиницах. Депутат городского совета вместе с заместителем председателя Кременца, старостой одной из общин и директором коммунального предприятия создали преступную схему по аренде коммунального имущества. Женщина за деньги и подарочные сертификаты обещала бизнесмену помочь выиграть тендеры. Чиновники и ее сообщникам уже сообщили о подозрении.

Оперативники Департамента стратегических расследований вместе со следователями районного отдела полиции Тернопольщины установили, что 39-летняя депутат Кременецкого городского совета организовала коррупционную схему. В полиции не разглашают ее имя, однако «Тернополяне» сообщили, что речь идет о заместительнице главы Кременецкого РВА, которая также является депутатом горсовета. Пока эту должность занимает Алла Злочевская. Чиновница систематически требовала у предпринимателей деньги и ценные подарки, обещая не препятствовать бизнесу и помочь выигрывать в тендерах, проводимых в Кременецком районе. В преступную схему женщина привлекла первого заместителя городского головы Кременца, старосту одного из сел Кременецкой общины и директора коммунального предприятия.

Полицейские задокументировали несколько фактов вымогательства взяток этой группой. В частности, подельники за 5 тыс. долларов обещали предпринимателю из Кременца содействие в победе в тендере на аренду коммунального имущества. Бизнесмен планировал арендовать часть нежилого помещения общей площадью около 3000 м2. Участники преступной группы заверили бизнесмена, что деньги якобы пойдут в бюджет города для его развития.

После получения денег члены группировки потребовали новые взятки для беспрепятственного ведения бизнеса. В частности, кременчуг предоставил злоумышленникам сотни литров горючего, сертификат на отдых в гостиничном комплексе и 160 тыс. грн. За это чиновник обещала договориться, чтобы стоимость ремонта в арендованном помещении, проведенного за средства предпринимателя, засчитали в счет арендной платы.

В последний раз бизнесмен принес депутату взятку в виде подарочного сертификата в Brocard на сумму 25 тыс. грн. При получении неправомерной выгоды женщину задержали полицейские в ее кабинете 23 июля.

Правоохранители сообщили чиновнице о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины (Принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом). Также троим ее сообщникам сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 368 УК Украины.

Организаторе схемы суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 240 тыс. грн и вынес решение об отстранении его от должности на время досудебного расследования. Для других участников преступной группы решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранении от должностей.

Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, с конфискацией имущества. В настоящее время устанавливаются другие лица, которые могут быть причастны к требованию денег у местных предпринимателей.

Последние новости Украины:

Недостаточно стажа для ухода на пенсию: что можно сделать, чтобы не остаться без выплат на старости

Украинцев ждет ряд выплат в июле: от каких организаций можно получить денежную помощь

Бусом привезли в ТЦК: мужчина категорически отказался от мобилизации, чем закончилась история