Девальвационный прессинг сохранится, потому что война продолжается, ограничивая наш экспортный и логистический потенциал.

В Национальном банке отказываются от идеи резких колебаний валютного курса. Напротив, там утверждают , что существуют все условия для стабильной ситуации на валютном рынке. Соответственно, покупка долларов в надежде на скорый заработок не имеет смысла.

Национальный банк Украины объявил о стабилизации ситуации на рынке. В частности, отмечено эффективное функционирование морского коридора, что способствует активному экспорту различных товарных групп. Ожидается увеличение валютных поступлений от продажи нового урожая и получение 3,9 миллиарда долларов США.

"Ситуация стабилизировалась. И в дальнейшем НБУ будет принимать надлежащие меры, чтобы обеспечить устойчивость валютного рынка. Валютная политика будет учитывать необходимость сохранять контроль над инфляционными ожиданиями и достигать 5% цели по инфляции на прогнозном горизонте", – говорится в сообщении.

Национальный банк Украины пояснил, что последнее ослабление гривни в последние недели было вызвано несколькими факторами. В частности, отмечено, что рост спроса на валюту значительно превысил оценку ее структурного дефицита. Это произошло из-за увеличения бюджетных расходов, смягчения валютных ограничений, а также временного уменьшения предложения валюты, в частности, из-за исчерпания прошлогоднего урожая.

В Украине до конца 2024 года не предусматривают резких изменений в курсе доллара, даже несмотря на давление на девальвацию, которое может ощутить гривна. После заключения принципиального соглашения с кредиторами по реструктуризации госдолга угроза дефолта отступила, и Украина поддерживается финансово своими международными партнерами. Поэтому покупка долларов в надежде на скорый заработок не имеет смысла.

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