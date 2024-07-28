Муж из Донецкой области, не имевший права на отсрочку от призыва, отказался воевать.

В Киеве мужчина, который должен служить в армии, игнорировал вызов в военную службу от Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), и ему был оглашен приговор суда. Он полностью признал свою вину и объяснил свою позицию.

В материалах судебного процесса говорится о мужчине из Донецкой области, который не имел права на отсрочку от призыва. В июне 2023 года его объявили годным к военной службе. Уже в сентябре того же года ему была вручена боевая повестка с требованием явиться на военное обучение в центре.

Однако он не прибыл в указанный срок и объяснил это тем, что должен ухаживать за пожилыми родителями в Донецкой области. Мужчина также указал, что его родственные связи в Донецкой области будут усложнять его возможность службы в Вооруженных Силах Украины.

При принятии решения судья Оболонского райсуда Киева решил, что обстоятельства, такие как проживание отца и бабушки обвиняемого в Донецкой области и его супруги на временно оккупированной территории, не достаточны для уклонения от мобилизации.

Мужчину признали виновным в уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации и назначили максимальное наказание по соответствующей статье – пять лет лишения свободы.

Источник: Главком.

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Как сообщала Politeka, мужчина пошел на радикальный шаг, чтобы не мобилизовали.

Также писала Politeka, в Минобороны сделали важное уточнение о мобилизации.