Последний месяц лета будет умеренно жарким и в основном сухим, с высокими ночными температурами.

Согласно данным Укргидрометцентра , средняя температура воздуха в августе должна составлять от +20 до +26 °C, в Карпатах – от +17 до +19 °C. Это на 2 °C (в юго-восточных регионах – на 2,5 °C) выше нормы. Общее количество осадков в августе составит от 30 до 97 миллиметров; в Херсонской области и западных частях Крыма ожидается 24-28 миллиметров, а в Прикарпатье, Закарпатье и Карпатах до 104-120 миллиметров.

Прогноз погоды на 1-5 августа.

В период с 1 по 2 августа, по прогнозам синоптиков, в Украине кроме мероприятия пройдут кратковременные дожди с грозами. Ночью температура будет колебаться от +11 до +17 °C, днем ​​– от +20 до +26 °C, на юге и западе страны – до +30 °C.

Погода в западных областях: С 3 по 5 августа в Украине в основном будет без осадков, лишь в западных областях возможны кратковременные дожди и грозы. Температура ночью постепенно повысится до +18-24 °C, а днем ​​до +28-32 °C, на юге и Закарпатье - до +34 °C.

4-5 августа в некоторых регионах жара может усилиться до +35-38 °C.

Напомним, что Украина недавно испытала сильные жаркие дни, которые принес антициклон из Африки. Теперь же погоду в стране будет формировать антициклон по имени Gustav, благодаря которому с 27 по 28 июля ожидается сухая и солнечная погода.

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