В Киеве после акции поддержки военнопленных девушки с военным зашли выпить кофе в ЦУМ, где им начал грубить охранник из-за их плакатов.

В Киеве прошла акция Free AZOV, во время которой участники почтили память погибших азовцев во время теракта в Оленивке. После мероприятия две девушки зашли на кофе в ЦУМ, где охранник фудкорта употребил грубые слова, требуя выхода активистов из-за их плакатов, напоминающих о военнопленных, объяснив это правилами заведения.

Видео опубликовал волонтер Денис Кошельник в Instagram.

Согласно словам Кошельника, после акции две девушки, которые, по его утверждению, всегда приходят на все собрания с напоминанием о военнопленных, вместе с военным зашли выпить кофе в ЦУМ. Когда они сидели за столом, к ним подошел охранник и сказал: "картоночка у вас очень занятная".

После объяснений девушек по поводу "плаката" он отметил, что такие темы не соответствуют политике заведения.

"Их таблички с призывом об освобождении наших защитников из вражеского плена лежали рядом с ними и привлекли внимание охранника, который начал им грубить и выгонять из фудкорта, расположенного на 6-м этаже ЦУМа", - написал волонтер.

По словам охранника, это отвечает правилам заведения и является коллективным решением руководства. "Ваши напоминания не помогут людям", - сказал охранник девушкам.

В ЦУМе уже отреагировали на инцидент, назвали его "досадным" и сотрудника уволили.

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