В Киеве прошла акция Free AZOV, во время которой участники почтили память погибших азовцев во время теракта в Оленивке. После мероприятия две девушки зашли на кофе в ЦУМ, где охранник фудкорта употребил грубые слова, требуя выхода активистов из-за их плакатов, напоминающих о военнопленных, объяснив это правилами заведения.
Видео опубликовал волонтер Денис Кошельник в Instagram.
Согласно словам Кошельника, после акции две девушки, которые, по его утверждению, всегда приходят на все собрания с напоминанием о военнопленных, вместе с военным зашли выпить кофе в ЦУМ. Когда они сидели за столом, к ним подошел охранник и сказал: "картоночка у вас очень занятная".
После объяснений девушек по поводу "плаката" он отметил, что такие темы не соответствуют политике заведения.
"Их таблички с призывом об освобождении наших защитников из вражеского плена лежали рядом с ними и привлекли внимание охранника, который начал им грубить и выгонять из фудкорта, расположенного на 6-м этаже ЦУМа", - написал волонтер.
По словам охранника, это отвечает правилам заведения и является коллективным решением руководства. "Ваши напоминания не помогут людям", - сказал охранник девушкам.
В ЦУМе уже отреагировали на инцидент, назвали его "досадным" и сотрудника уволили.
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