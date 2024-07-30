В Вараше в Ровенской области произошел инцидент с участием военного – фигурант признал свою вину на суде и выразил раскаяние.

В Ровенской области военнослужащий уничтожил имущество исполнительной службы. Это привело к проведению судебного заседания, в ходе которого ему было назначено наказание. Об этом говорится в приговоре Кузнецовского горрайонного суда.

У Вараши произошел инцидент, когда солдат резерва, находясь в состоянии опьянения, появился в исполнительной службе для решения вопросов начисления ему задолженности по алиментам.

Он атаковал мониторы и принтеры государственных исполнителей, после чего нанес им удары ногой и быстро использовал нецензурную лексику.

В результате инцидента работа Варасского отдела государственной исполнительной службы была приостановлена ​​на 7,5 часа. Государственному учреждению причинен ущерб почти на 8 тысяч гривен.

Фигурант признал свою вину на суде и выразил раскаяние. Суд признал фигуранта виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Ему было назначено наказание в виде пробационного надзора сроком на один год. Кроме того, он обязан оплатить почти 8 тысяч гривен на покрытие нанесенного материального ущерба.

Пробация представляет собой систему надзорных и социально-воспитательных мер, которые суд применяет по закону к осужденным лицам, не подлежащим лишению свободы. Эта система предусматривает исполнение определенных видов уголовных наказаний и обеспечивает суд информацию об обвиняемом.

Источник: РівнеМедіа.

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