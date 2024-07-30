Рост требований к оплате труда среди публикующих свои резюме украинцев является одной из ключевых тенденций на рынке труда.

Сейчас средняя зарплата в Украине составляет 24500 гривен. Военные специальности на данный момент считаются одними из самых высокооплачиваемых, превосходя даже ИТ-специалистов. Этот факт свидетельствует об общем росте уровня заработной платы в стране по сравнению с предыдущим годом.

В столице Украины, Киеве традиционно фиксируются самые высокие зарплаты, где средняя зарплата составляет 24 500 гривен, что делает его лидером среди других городов. Львов занимает второе место по уровню зарплаты, где средний доход составляет 22 000 гривен. Этот город привлекает многих работников благодаря своему культурному и экономическому потенциалу.

Одесса и Днепр делят третье место по уровню средней зарплаты, которая составляет 20 000 гривен. Эти города являются важными промышленными и транспортными центрами Украины. Суммы имеют низкую среднюю зарплату, которая составляет 15 000 гривен. Это может быть связано с ограниченными возможностями трудоустройства и менее развитой инфраструктурой.

Рост требований к оплате труда среди публикующих свои резюме украинцев является одной из ключевых тенденций на рынке труда. За последний год средние ожидаемые зарплаты выросли с примерно 18 000 гривен до 22 414 гривен. Это свидетельствует о росте ожиданий работников по уровню оплаты труда.

По данным портала, в топ-100 самых оплачиваемых профессий значительное количество военных специальностей. Если раньше самые высокие зарплаты преобладали среди программистов и других ИТ-специалистов, то среди самых высокооплачиваемых профессий сегодня встречаются артиллеристы, снайперы и танкисты. Это объясняется повышенным спросом на такие специальности в ходе военных действий.

Источник : OBOZ.UA.

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