Новую монету можно купить через интернет-магазин нумизматической продукции Национального банка Украины.

Национальный банк Украины введет в обращение новую памятную монету номиналом 5 гривен, посвященную многоцелевому беспилотному авиационному комплексу "Аист-100", принятому на вооружение Вооруженных сил Украины в 2021 году. Согласно сообщению Национального банка, тираж этой монеты составляет 75 тысяч штук.

На аверсе новой памятной монеты изображено стилизованное отображение монитора управления полетом беспилотного комплекса "Аист-100", где видны враждебные цели – танки, на степных дорогах. В центре монеты виден абрис планера комплекса, символизирующий технологический прогресс и инновационный потенциал Украины.

На реверсе монеты изображен планер разведывательного комплекса "Аист-100" в полете. Над ним виден стилизованный абрис птицы аиста, символизирующий мир и спокойствие, обеспечиваемые благодаря бдительности этого комплекса.

В нижней части композиции монеты изображен вид земной поверхности с условной схемой визуального исследования маршрута полета беспилотника. Эта схема отражает стратегическое видение и планирование.

Стилизованная вертикальная и горизонтальная шкалы символизируют способность комплекса определять координаты целей и корректировать огонь артиллерии, пояснили в Национальном банке Украины.

Новую монету можно купить через интернет-магазин нумизматической продукции Национального банка Украины. Кроме того, ее также будут продавать в таких банках-дистрибьюторах как Укргазбанк, Таскомбанк, ПриватБанк, Сбербанк и ПУМБ.

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