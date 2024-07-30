Согласно обновленному законодательству, с августа некоторые украинцы могут лишиться права на отсрочку от мобилизации.

По семейным обстоятельствам можно получить отсрочку от мобилизации, но только у многодетных мужчин, если у них нет задолженности по оплате алиментов.

Согласно обновленному законодательству, с августа некоторые украинцы могут лишиться права на отсрочку от мобилизации. Новые правила предусматривают, что эта возможность больше не будет доступна 10 категориям граждан.

Между теми, кто лишится возможности получения отсрочки от военной службы, входят следующие категории:

Студенты и аспиранты, обучающиеся в заочной или вечерней форме. Студенты и аспиранты, получающие второе или третье высшее образование. Многодетные мужчины, имеющие задолженность по уплате алиментов (сумма задолженности должна превышать сумму платежей за три месяца, но если долг погашен в срок, можно получить отсрочку). Родители-одиночки, если мать не лишена родительских прав, не признана умершей или пропавшей без вести, не находится в отбывании наказания. Лица, работающие на предприятиях, учреждениях и организациях Министерства обороны. Лица, имеющие статус "ограниченно пригодный" – из-за отмены такой категории Врачебно-комиссионными комиссиями (ЛКК), если они признаны годными. Мужчины, признанные здоровыми во время повторной ЛКК. Несовершеннородные братья погибших на войне военных (право на отсрочку имеют только родные братья).

Также отсрочка от мобилизации при уходе за инвалидом невозможна, если инвалидность занимает III группу. То же касается инвалидов I и II группы - военнообязанный не может получить отсрочку, если есть другие родственники, которые могут ухаживать за инвалидом.

Источник: Униан.

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