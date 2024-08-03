На этот раз судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Эктор Хименес Браво поделился своим рецептом приготовления картофеля с лисичками. Лисички – его любимые грибы, и это блюдо сочетает в себе простоту и насыщенный вкус.
Ингредиенты:
- 1 килограмм картофеля
- 500 граммов лисичек
- 1 луковица
- 5 зубчиков чеснока
- 4 столовые ложки сметаны
- Масло, соль, перец, укроп по вкусу
Очистите картофель и нарежьте его на крупные куски. Отварите картофель в подсоленной воде до готовности, примерно 15-20 минут, советует "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
Очистите и нарежьте лук. Очистите и измельчите чеснок. Промойте лисички и, при необходимости, нарежьте их на кусочки.Измельчите укроп.
"Мастер Шеф" Хименес-Браво добавляет, в большой сковороде разогрейте растительное масло. Добавьте лук и обжарьте около 5 минут. Добавьте чеснок и обжаривайте еще 1-2 минуты до появления аромата.
Добавьте лисички к луку и чесноку. Посолите и поперчите по вкусу. Готовьте на среднем огне, пока грибы не выпустят сок и не уменьшатся в размере, примерно 10 минут.
Влейте сметану в сковороду с лисичками и тщательно перемешайте. Уменьшите огонь и тушите грибы в сметане еще 5-7 минут, пока соус не загустеет.
В конце приготовления добавьте измельченный укроп и перемешайте. Обжарьте отваренный картофель до золотистой корочки, рассказал "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
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