Судья шоу "Мастер Шеф", известный шеф-повар и ресторатор Эктор Хименес-Браво рассказал, как сделать сытный ужин из картофеля с грибами.

На этот раз судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Эктор Хименес Браво поделился своим рецептом приготовления картофеля с лисичками. Лисички – его любимые грибы, и это блюдо сочетает в себе простоту и насыщенный вкус.

Ингредиенты:

1 килограмм картофеля

500 граммов лисичек

1 луковица

5 зубчиков чеснока

4 столовые ложки сметаны

Масло, соль, перец, укроп по вкусу

Очистите картофель и нарежьте его на крупные куски. Отварите картофель в подсоленной воде до готовности, примерно 15-20 минут, советует "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Очистите и нарежьте лук. Очистите и измельчите чеснок. Промойте лисички и, при необходимости, нарежьте их на кусочки.Измельчите укроп.

"Мастер Шеф" Хименес-Браво добавляет, в большой сковороде разогрейте растительное масло. Добавьте лук и обжарьте около 5 минут. Добавьте чеснок и обжаривайте еще 1-2 минуты до появления аромата.

Добавьте лисички к луку и чесноку. Посолите и поперчите по вкусу. Готовьте на среднем огне, пока грибы не выпустят сок и не уменьшатся в размере, примерно 10 минут.

Влейте сметану в сковороду с лисичками и тщательно перемешайте. Уменьшите огонь и тушите грибы в сметане еще 5-7 минут, пока соус не загустеет.

В конце приготовления добавьте измельченный укроп и перемешайте. Обжарьте отваренный картофель до золотистой корочки, рассказал "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

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