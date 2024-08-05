Пенсионный фонд Украины разъяснил, влияет ли одноразовая материальная помощь на оздоровление на право получения жилищных субсидий.

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) сообщил, могут ли граждане потерять право на жилищные субсидии из-за получения определенной материальной помощи, ведь при ее расчете учитывается среднемесячный совокупный доход домохозяйства. В частности, речь идет об единовременной материальной помощи на оздоровление, которую работники получают на работе.

Об этом сообщает пресс-служба ПФУ. Субсидия и оздоровительная помощь

Как пояснили в фонде, семьи, не способные самостоятельно оплачивать коммунальные услуги, получают от государства жилищные субсидии. При их расчете учитывается среднемесячный общий доход домохозяйства.

В совокупный доход входят:

заработная плата;

денежное довольствие военных;

пенсионная выплата;

стипендия, за исключением социальной для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки;

социальные выплаты, включая льготы на оплату коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа;

пособие по безработице и другие страховые выплаты;

денежные переводы из-за границы;

дивиденды от ценных бумаг;

доходы от аренды земли или продажи имущества.

Однако единовременное пособие от работодателей, которое предоставляется в течение одного календарного года, к среднемесячному совокупному доходу домохозяйства не учитывается.

"Компенсация, которая предоставляется в соответствии с законодательством или по решениям органов исполнительной власти, местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций независимо от формы собственности и является одноразовой и получена в течение одного календарного года, в среднемесячный совокупный доход домохозяйства не учитывается", — отмечается в сообщении ПФУ.

Этот вопрос регулируется "Порядком исчисления среднемесячного совокупного дохода семьи (домохозяйства) для всех видов государственной социальной помощи" (пункт 7), утвержденным правительственным постановлением №632 от 22.07.2020.

Последние новости Украины:

Недостаточно стажа для ухода на пенсию: что можно сделать, чтобы не остаться без выплат на старости

Украинцев ждет ряд выплат в июле: от каких организаций можно получить денежную помощь

Бусом привезли в ТЦК: мужчина категорически отказался от мобилизации, чем закончилась история