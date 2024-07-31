Военнообязанные могут избежать появления в территориальные военкоматы и службы призыва по повестке по болезни. В этом случае нужно сообщить военкомату о состоянии здоровья и представить медицинскую справку, выданную государственным или коммунальным медицинским учреждением. Документы из частных медицинских учреждений не будут приняты.

Подробно об этом рассказал адвокат Андрей Межирицкий.

Адвокат напомнил, что согласно Закону Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", болезнь является серьезной причиной отсутствия военнообязанного призывом.

"В случае неприбытия гражданин обязан в кратчайшие сроки, но не позднее трех суток от определенных в повестке даты и времени прибытия в территориальный центр комплектования и социальной поддержки, сообщить о причинах неявки путем непосредственного обращения к указанному в повестке территориального центра комплектования и социальной поддержке или любым другим способом с последующим его прибытием в срок, не превышающий семь календарных дней, – пояснил Межирицкий.

Он подчеркнул, что независимо от продолжительности болезни военнообязанный должен явиться в ТЦК не позднее чем через 10 дней от даты, определенной в повестке. Это возможно при условии, что он уведомит о невозможности своевременного появления в течение трех дней.

Однако, поскольку факт уведомления о невозможности явки любым другим способом, кроме личной явки, невозможно подтвердить и зафиксировать, то надлежащим способом исполнения обязанности будет личная явка в ТЦК и СП в течение семи дней с момента отсутствия причин, препятствовавших своевременной явке ( то есть в вашем случае – в течение 7 дней с даты закрытия больничного).

Источник: B2Bconsult.

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