В суде были рассмотрены материалы этого дела – там признали мать виновной и наложили на украинку штраф.

Жительница Львовской области получила штраф в размере 850 гривен за то, что ее 9-летнюю дочь укусила змея. Суд признал женщину виновной в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей из-за того, что она оставила ребенка без присмотра. Об этом говорится в постановлении Стрыйского горрайонного суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

На 16 июня 2024 года произошло событие в одном из населенных пунктов Стрыйского района Львовщины, где во время игры во дворе дома змея укусила одну из двух сестер. Девятилетнюю девочку сначала доставили в Стрыйскую ЦРБ, а затем в Западноукраинский специализированный детский медицинский центр.

Полиция составила протокол об административном правонарушении в отношении матери ребенка за небрежное исполнение родительских обязанностей из-за того, что она оставила ребенка без присмотра. На суде жительница Львовской области признала свою вину и объяснила, что в тот день ее дочь играла во дворе, пока она отошла к соседке.

Когда 9-летнюю дочь укусила змея, старший ребенок побежал домой и сообщил об инциденте. Мать немедленно вернулась, в ее отсутствие мужчина уже оказал первую помощь и обработал рану. Ребенка доставили в больницу во Львове, где медики подтвердили укус змеи. Сейчас с ребёнком все в порядке.

После рассмотрения материалов дела в суде мать была признана виновной и оштрафована на сумму 850 гривен. Кроме того, суд обязал женщину уплатить 605 гривен судебного сбора. Постановление можно оспорить.

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