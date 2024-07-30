В Закарпатье продолжается поиск 20-летнего студента Александра Гашевского, пропавшего при загадочных обстоятельствах, с подозрениями на причастность представителей территориального центра комплектования.

В Закарпатье продолжается поиск 20-летнего студента Александра Гашевского, пропавшего 14 июля. Это исчезновение вызвало большой резонанс, поскольку семья подозревает, что к нему причастны представители территориального центра комплектования (ТЦК). Адвокат семьи Олег Веремиенко считает, что молодого человека могли избить работники Верховинского ТЦК на блокпоста между Верховиной и Ворохтой.

"Существует большая вероятность, что в похищении и возможном убийстве студента могут быть причастны должностные лица местного РТЦК. Полиция и ДБР не проявляют активности", — отмечает адвокат. Между тем отец Александра Николай Гашевский сообщил, что 29 июля судьба сына остается неизвестной, появилась лишь информация о возможном обнаружении тела.

"Сегодня я еду на опознание, следователь сказал, что где-то нашли тело", - рассказал он для ТСН. По неофициальным данным, румынские пограничники обнаружили тело мужчины в реке Тиса, что вызвало тревогу у семьи.

Перед исчезновением Александр возвращался домой с отдыха в горах. Он сел в автобус, но в дороге скрылся. Родители рассказали, что на блокпосту его вместе с другими мужчинами вытолкнули из автобуса работники ТЦК, после чего парня сильно избили и забрали в другой автобус.

Представители военного командования "Запад" отрицают задержание Александра, утверждая, что он не является нарушителем мобилизационного законодательства, поскольку является студентом. Однако адвокат и бывший депутат Игорь Мосийчук считают, что ТЦК должен отвечать за его исчезновение, что вызывает новую волну негодования среди общественности.

Семья обратилась в Государственное бюро расследований, но заявление сочли безосновательным. Дело передано в Главное управление Нацполиции в Ивано-Франковской области, где начато досудебное расследование.

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