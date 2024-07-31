Каждый украинец выходит на пенсию и некоторые категории имеют право выйти на заслуженный отдых раньше других. В Украине существует несколько профессиональных категорий и условий, при которых возможно назначение пенсии по возрасту раньше обычных сроков, а именно в 55 лет. Однако для этого необходимо удовлетворять определенным требованиям, которые в 2024 году также прошли изменения. Об этом сообщили в ПФУ .

Лица, имеющие право на досрочный уход на пенсию в Украине, включают тех, кто работал в условиях вредного и тяжелого производства согласно перечню № 2 производств, работ, профессий, должностей и показателей, утвержденным Кабинетом Министров Украины.

Следовательно, лицам, имеющим право на пенсию по возрасту на льготных условиях в Украине по достижении 55 лет, нужно соответствовать следующим условиям:

Мужчинам необходимо иметь страховой стаж не менее 30 лет, из них не менее 12 лет и 6 месяцев на указанных работах.

Женщинам необходимо иметь не менее 25 лет стажа, в том числе не менее 10 лет на указанных работах.

Чтобы выйти на пенсию за выслугу лет, учителям сейчас нужно иметь не менее 30 лет педагогического стажа и достигнуть 55 лет. Эта норма закона Украины "О пенсионном обеспечении" вступила в силу 1 апреля 2024 года.

Напомним, некоторые пенсионеры, такие как ветераны войны, жертвы нацистских преследований и граждане с особыми заслугами перед родиной, получат разовые выплаты ко Дню Независимости Украины.

Такие пенсионеры получат доплату к пенсии в размере 3100 гривен уже в августе.

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