Контрразведка СБУ обнаружила шпиона еще на начальном этапе его незаконной деятельности.

Служба безопасности Украины задержала в Харькове мужчину, пытавшегося получить доступ к секретной документации Украины. Он также планировал проведение новых ракетно-бомбовых ударов по городу. Основными объектами для нападения являлись секретные места хранения важной технической документации. Детали сообщили в СБУ .

Оккупанты надеялись, что с помощью этой атаки будет уничтожена технологическая документация, планы и чертежи, которые находятся в хранилищах и важны для восстановления промышленных предприятий области.

В целях подготовки воздушной атаки российская спецслужба завербовала гражданина России, проживающего в Харькове и работающего в местном отделении популярного банка.

Для получения координат целей подозреваемый «под прикрытием» пытался привлечь свою знакомую – работницу одного из местных госучреждений, имеющую доступ к конфиденциальной информации.

С помощью обычного бытового общения в мессенджере россиянин спрашивал у женщины о местонахождении секретных хранилищ документации.

Контрразведка СБУ обнаружила шпиона еще на начальном этапе его незаконной деятельности. Благодаря этому был зафиксирован каждый его шаг, а на завершающем этапе спецоперации он был задержан в собственном доме.

Кроме того, в ходе расследования было установлено, что подозреваемый одновременно производил разведку пунктов базирования Сил обороны в Харькове. Для этого он регулярно объезжал город на собственном автомобиле и фиксировал локации украинских защитников с помощью скрытого видеорегистратора.

Во время обыска в помещении задержанного изъят российский паспорт, автомобильный видеорегистратор с отснятыми кадрами военных объектов и мобильные телефоны с доказательствами общения с агрессором. Сейчас мужчина находится под стражей. Ему грозит 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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