В Украине активно обсуждаются возможные переговоры и мирные планы. Поэтому возникает вопрос: удастся ли закончить войну в Украине до конца года? Как рассказал Григорий Тамар офицер армии Израиля в отставке, военный историк, вопрос в том, смогут ли Европейский Союз и Соединённые Штаты помочь Украине справедливо, или же требуется продолжение боевых действий.

война в Украине

«Важно понимать, что временное прекращение огня не гарантирует, что война не возобновится. Если Украина заключит мир, но не решит все свои проблемы и не достигнет целей, Россия может возобновить боевые действия, как только ей это станет выгодно. Вопрос в том, что выгоднее для Украины: продолжать сопротивление или использовать передышку для максимальной эффективности» - заметил военный эксперт.

По его словам, сейчас необходимо учитывать политическую ситуацию, наличие эффективных хозяйственников и возможности экономического роста. Например, Израиль смог стать одним из ведущих производителей оружия благодаря своей стратегии развития и сотрудничеству.

Украинским властям стоит также сосредоточиться на развитии оборонной промышленности, закупке у союзников и построении долгосрочных стратегических союзов.

«Налаженное сотрудничество с такими государствами, как США и Германия, а также с Чехией и Индией, может стать основой для более независимого и эффективного развития оборонной сферы Украины. Создание собственного боевого самолёта и налаживание самодостаточной оборонной промышленности поможет Украине укрепить свои позиции и обеспечить надёжную защиту» - добавил Тамар.

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