В Украине активно обсуждаются возможные переговоры и мирные планы. Поэтому возникает вопрос: удастся ли закончить войну в Украине до конца года? Как рассказал Григорий Тамар офицер армии Израиля в отставке, военный историк, вопрос в том, смогут ли Европейский Союз и Соединённые Штаты помочь Украине справедливо, или же требуется продолжение боевых действий.

«Важно понимать, что временное прекращение огня не гарантирует, что война не возобновится. Если Украина заключит мир, но не решит все свои проблемы и не достигнет целей, Россия может возобновить боевые действия, как только ей это станет выгодно. Вопрос в том, что выгоднее для Украины: продолжать сопротивление или использовать передышку для максимальной эффективности» - заметил военный эксперт.

По его словам, сейчас необходимо учитывать политическую ситуацию, наличие эффективных хозяйственников и возможности экономического роста. Например, Израиль смог стать одним из ведущих производителей оружия благодаря своей стратегии развития и сотрудничеству.

Украинским властям стоит также сосредоточиться на развитии оборонной промышленности, закупке у союзников и построении долгосрочных стратегических союзов.

«Налаженное сотрудничество с такими государствами, как США и Германия, а также с Чехией и Индией, может стать основой для более независимого и эффективного развития оборонной сферы Украины. Создание собственного боевого самолёта и налаживание самодостаточной оборонной промышленности поможет Украине укрепить свои позиции и обеспечить надёжную защиту» - добавил Тамар.

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