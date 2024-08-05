В 2024 году около 40% украинских IT-специалистов получили повышение зарплат, в том числе на 300 долларов, в результате изменений в компании или позиции.

В 2024 году около 40% украинских IT-специалистов зафиксировали повышение заработной платы как в Украине, так и за границей. В некоторых случаях ежемесячные выплаты выросли на 300 долларов за последние шесть месяцев.

Эти данные приведены в исследовании DOU , свидетельствующем о росте зарплат программистов в Украине в этом году. Согласно опросу, работодатели чаще пересматривали зарплаты джуниоров и специалистов с опытом до двух лет, чем других работников. Повышение выплат было связано с изменением позиции, что явилось распространенным явлением среди новичков.

Только 23% опрошенных не получили повышения, касающегося смены работы или проекта. В то же время 11% специалистов повысили зарплату благодаря переходу на новый уровень или другую позицию, а еще 8% – из-за смены компании или проекта. Аналитики отмечают, что специалистам с опытом более пяти лет реже пересматривали зарплату. В основном это происходило в рамках регулярных повышений, а не из-за карьерного роста. Более того, среди опытных специалистов оказалось немало тех, чьи зарплаты в этом году снизились.

Исследование показало, что смена места работы часто приводит к повышению зарплаты: около половины сменивших работу менее года назад получили большую оплату. Эксперты отмечают, что в Украине джуны и медли имеют больше шансов на рост зарплаты после смены компании, тогда как за рубежом – сеньоры и лиды.

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