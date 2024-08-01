Украинские пенсии были перечислены и теперь средняя выплата составляет 5816 гривен. За последние годы рост средних пенсий отвечает росту инфляции, но повышение минимальных пенсий недостаточно для сохранения уровня дохода украинцев.

За последний период рост средней пенсии составил 45,7%, в то время как общий уровень инфляции за это время составил 35,5%. Это означает, что повышения средних пенсий не хватило для компенсации роста цен на товары и услуги.

В то же время минимальная пенсия с января 2022 года выросла с 1934 до 2361 гривен, что составляет 22%. Однако это повышение не обеспечило даже компенсацию инфляции. Лица, получающие минимальную пенсию, потеряли больше всего от роста цен.

Традиционно самая высокая средняя пенсия у судей Фемиды. Если в начале 2022 года пенсия отставного судьи в среднем составляла 90 822 гривны, то она составляет 105 604 гривны. Судьи отменили ограничение своих выплат, считая его незаконным, и некоторые из них получают неограниченные выплаты по особому закону.

Но 105 604 гривны – только средняя пенсия. Некоторые судьи получают гораздо больше. К примеру, бывший председатель Верховного суда Ярослав Романюк заявил о средней пенсии в 244 752 гривны за 2023 год.

Источник: OBOZ.UA.

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