На суде обвиняемый признал свою вину и выразил раскаяние, а также пытался объяснить, почему сбежал.

Мобилизация в Украине продолжается. Уроженца Хмельницкой области осудили за то, что он самовольно покинул место службы и вернулся в гражданскую жизнь. Об этом говорится в приговоре Шевченковского районного суда Запорожья.

Согласно информации от суда, в декабре 2023 года солдат десантно-штурмового отделения незаконно покинул воинскую часть. В апреле 2024 года он был задержан.

На суде обвиняемый признал свою вину и выразил раскаяние. Он пояснил, что был мобилизован 25 февраля 2022, а в декабре 2023 (хотя точную дату не помнит) покинул место службы в Запорожской области и вернулся домой. Он не собирался возвращаться на службу и начал работать неофициально в службе доставки.

Суд приговорил мужчину к пяти годам лишения свободы по статье 408 части 4 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что первые штрафы за необновление военно-учетных данных, вероятно, ожидаются через месяц, после 20 августа или начале сентября. Уклоняющимся могут наложить штраф от 17 тыс. грн. до 25 тыс. 500 грн.

При этом первыми из мужчин, кто, вероятно, получит повестки на ВЛК в августе, будут те военнообязанные, которые обновили свои данные, но не имеют ни отсрочки, ни бронирования.

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