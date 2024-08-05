С 1 августа в Украине поднялись тарифы на водоснабжение и водоотвод в некоторых районах, особенно в Киевской области.

За прошлый год стоимость коммунальных услуг в Украине существенно выросла. В то же время, услуги по водоснабжению и водоотводу оставались относительно стабильными. Однако в августе некоторым потребителям придется платить за воду больше.

Какими будут тарифы на водоснабжение в Украине в августе?

Тарифы на холодное водоснабжение и водоотвод в большинстве городов Украины оставались неизменными с довоенных времен, несмотря на неоднократные попытки НКРЭКУ установить новые цены. Водоканалы аргументировали необходимость повышения тарифов ростом стоимости электроэнергии, удорожанием реагентов и другими факторами.

Весной 2024 стоимость услуг водоснабжения выросла в некоторых небольших городах Украины. Местные власти получили полномочия самостоятельно устанавливать тарифы на услуги ЖКХ, что в отдельных случаях привело к увеличению цен на 40%.

В августе в некоторых небольших городах Украины может произойти удорожание водоснабжения. В крупных городах тарифы на воду для бытовых потребителей останутся без изменений, поскольку НКРЭКУ не планирует повышать их в августе.

Однако с 1 августа тарифы на воду поднимутся в некоторых районах Киевской области. К примеру, КП "Микуличи" Немешаевской общины объявило о необходимости введения новых тарифов на услуги централизованного водоснабжения и водоотведения. Тарифы на водоснабжение возрастут до 56,55 грн., а на водоотвод — до 68,65 грн.

Источник: Новости.LIVE

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