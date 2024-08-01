При проведении у них санкционированных обысков изъята документация, черновики записей и мобильные телефоны.

Полиция и ДБР сообщили о подозрении трем должностным лицам Днепровского городского совета. Они привели к миллионному ущербу в бюджете страны. Подробности сообщили в пресс-службе Днепровской областной прокуратуры.

Сообщается, что в 2023 года между департаментом Днепровского городского совета и предприятием-подрядчиком было заключено несколько договоров на текущий ремонт защитных сооружений гражданской защиты. Чиновники городского совета составили и утвердили акты об обнаружении дефектов, однако не включили в объем работ устройство гидроизоляционного покрытия.

В результате этого укрытия получили серьезные повреждения, что привело к необходимости восстановления фактически выполненных ремонтных работ. Ущерб, нанесенный территориальной общине города Днепра, оценивается почти в 4 миллиона гривен.

Во время проведения санкционированных обысков изъята документация, черновики записей и мобильные телефоны.

Уточняется, что при процессуальном руководстве Западной окружной прокуратуры Днепра доложено о подозрении заместителю директора, начальнику отдела одного из департаментов и директору коммунального предприятия горсовета. Им инкриминировано злоупотребление служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 УК Украины).

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