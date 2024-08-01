В случае, если нарушение повлекло тяжкое телесное повреждение или смерть потерпевшего, наказание предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.

Нарушение правил пользования ремнями безопасности в машине влечет наложение административного взыскания - штрафа. Об этом рассказала адвокат Елизавета Коць. Она также назвала размеры штрафов и объяснила, как еще наказывают нарушителей.

Согласно части 5 статьи 121 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП), неиспользование пассажирами ремней безопасности может привести к наложению штрафа в размере 30 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Юрист уточнила, что, согласно Правилам дорожного движения (ПДД), перевозка пассажиров, не пристегнувшихся ремнями безопасности, запрещена.

"Таким образом, водитель несет ответственность не только за свою безопасность, но и за безопасность пассажиров, которых он перевозит. Это значит, что водитель обязан не только сам пользоваться ремнями безопасности, но и контролировать, пристегнулись ли все пассажиры", - объяснила Коць.

Она также отметила, что штраф могут получить как водитель, перевозивший непристегнутого пассажира, так и сам путешествовавший без ремня безопасности пассажир. Эксперт подчеркнула, что в случае отказа пассажира, таксист имеет право отказать в поездке.

Эксперт добавила, что последние статистические данные показывают, что "каждый второй водитель в Украине не пристегивается и не проверяет, пристегнулись ли его пассажиры".

Согласно статье 286 Уголовного кодекса Украины, нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, если это привело к телесному повреждению средней тяжести потерпевшего, может наказываться одной из следующих мер наказания:

штрафом от 3000 до 5000 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 51 000 до 85 000 гривен);

исправительными работами сроком до 2 лет;

арестом сроком до 6 месяцев;

ограничением свободы сроком до 3 лет.

Кроме этого, возможно лишение права управлять транспортными средствами сроком до 3 лет.

В случае, если нарушение повлекло тяжкое телесное повреждение или смерть потерпевшего, наказание предусматривает лишение свободы сроком от 3 до 8 лет, с возможным лишением права управлять транспортными средствами на тот же срок или без такового.

Источник: РБК.

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