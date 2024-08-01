Территориальный центр комплектования и социальной поддержки отказал в удовлетворении исковых требований и не предоставил отсрочки - поэтому соловик пошел в суд.

В Хмельницкой области мужчина подал иск в суд против территориального центра комплектования и социальной поддержки из-за отказа в предоставлении отсрочки от мобилизации. Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

Муж требовал предоставить ему отсрочку от мобилизации, ссылаясь на то, что имеет отца со второй группой инвалидности, за которым он обязан ухаживать. Он обосновывал свои требования действующим законодательством.

Территориальный центр комплектования и социальной поддержки отказал в удовлетворении исковым требованиям, объясняя, что право на отсрочку сопровождается обязанностью соблюдать военный учет. Кроме того, для рассмотрения заявления о предоставлении отсрочки мужчина должен был лично посетить заседание комиссии.

Истец воспринял этот ответ как противоправный и обратился в суд, который установил, что мужчина соблюдал процедуру подачи документов для получения отсрочки от мобилизации. В то же время, ТЦК не принял решение по существу его заявления и ограничился отправкой информационного письма, не предоставив доказательств, которые рассмотрел заявление.

Однако ТЦК не принял решение по существу его заявления и ограничился лишь отправкой информационного письма, не предоставив доказательств того, что рассмотрел заявление.

Суд удовлетворил административный иск жителя Хмельницкой области. Он постановил, что действия ТЦК были неправомерны.

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