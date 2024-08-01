В августе 2024 года в Украине ожидается средняя температура на 2 градуса выше нормы, а количество осадков останется в пределах среднегодовых показателей.

После аномально жаркого июля в Украине прогнозируется понижение температуры. В августе 2024 года средняя месячная температура ожидается в пределах +20...+26 градусов, а в Карпатах - +17...+19 градусов. Однако эти показатели на 2 градуса выше нормы, сообщает Укргидромедцентр. Синоптики также прогнозируют, что месячное количество осадков будет составлять 34-77 мм, а в Карпатах - 94-116 мм, что соответствует среднегодовым показателям.

По данным многолетних наблюдений, средняя температура воздуха в августе колеблется от +18 до +24.8 градусов, а в горных районах от +16 до +19 градусов. В высокогорье Карпат средняя температура составляет около +13 градусов. Синоптики отмечают, что абсолютный минимум температуры воздуха в августе может варьироваться от +1 до +7 градусов на территории, не являющейся побережьем, а на морском побережье — от +8 до +13 градусов. В Карпатах, а также северных, восточных, Волынской и Запорожской областях могут наблюдаться единичные заморозки с температурами до -2 градусов.

Абсолютный максимум температуры в августе может достигать +35.7...39.8 градусов, а в южных, восточных и центральных областях, в частности в Тернопольской и Черниговской, возможны показатели до +40...+42 градусов. В горных районах температура будет +30…+36, а на высокогорье Карпат — +27…+28.

Среднее количество осадков в августе колеблется от 30 до 97 мм. В отдельных районах Херсонской области и западного Крыма возможны случаи с меньшими осадками – 24-28 мм, а в Прикарпатье, Закарпатье и Карпатах – 104-120 мм.

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