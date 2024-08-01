В Киеве обычно зарплаты выше, чем в других регионах Украины. Согласно данным участников рынка труда, в конце июля средняя зарплата в столице составляла 25 тыс. гривен, что превышает показатели в других крупных городах иногда значительно. В Киеве можно получать высокую зарплату – 50 тыс. гривен и выше – не только на руководящих должностях или в ИТ-отрасли.

В Киеве стоматологи могут ожидать среднюю зарплату в 65 тысяч гривен. Это значительно превышает средний уровень оплаты труда для таких специалистов в Украине, который, по данным большого кадрового портала, составляет около 45 тысяч гривен.

Некоторые компании предлагают еще более высокую зарплату: например, на популярном сайте поиска работы есть вакансия стоматолога-ортопеда с обещанной оплатой от 100 до 150 тысяч гривен. "Готовы взять человека с инвалидностью, ветерана. Опыт работы от 5 лет. Высшее образование", – говорится в объявлении.

В Киеве риэлторы могут ожидать среднюю зарплату на уровне 51 500 гривен, что значительно выше средней зарплаты для этого профиля по всей Украине, что составляет 40 тысяч гривен.

Автомаляры в столице могут получать в среднем 50 тысяч гривен, тогда как в целом по Украине этот показатель ниже и составляет в среднем 45 тысяч гривен.

В общем, Киев определяется как город с самыми высокими средними зарплатами в Украине, где в среднем предлагают 25 000 гривен. Другие города-лидеры по этому показателю включают в себя: Херсон со средней зарплатой 22 800 гривен; Львов со средней зарплатой 22500 гривен.

Источник : OBOZ.UA.

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