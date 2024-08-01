Во время проведения обысков у парня изъяли мобильный телефон, используемый для съемки преступления и общения с агрессором.

Служба безопасности и Национальная полиция задержали в Виннице агента ФСБ, пытавшегося сжечь одно из админпостроек ТЦК на территории региона. Он оказался несовершеннолетним. Подробности были сообщены в пресс-службе Службы безопасности Украины.

По информации, контрразведчики СБУ задержали "по горячим следам" после того, как она бросила "коктейль Молотова" в стену военкомата и сняла возгорание на камеру своего телефона.

По результатам следствия, задержанный оказался 17-летним жителем Одессы, который весной этого года стал объектом интереса СБУ из-за своих поисков быстрого заработка в интернете.

На одном из интернет-сайтов юноша разместил свое резюме, на которое ответил представитель российской спецслужбы.

За деньги ему предложили совершать поджоги объектов военной инфраструктуры и автомобилей украинских защитников.

После "тестовых" задач, включавших фотофиксацию локаций Вооруженных сил в портовом городе, оккупанты "отправили" своего приспешника в Винницкую область. Там диверсант должен был поджечь здание ТЦК. После выполнения этой задачи ему предстояло продолжить серию поджогов на территории Житомира.

Однако, по сведениям, Служба безопасности остановила враждебные намерения. Во время проведения обысков у фигуранта изъяли самодельную зажигательную смесь и мобильный телефон, используемый для съемки преступления и общения с агрессором.

На основании собранных улик следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по статье 113 часть 2 Уголовного кодекса Украины (диверсия, совершенная в условиях военного положения).

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