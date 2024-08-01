С начала полномасштабной войны в Украине действовал мораторий на принудительное взыскание долгов за коммунальные услуги и отключение должников от сетей, но его отменили.

В начале 2024 года в Украине зафиксировано более 700 тысяч производств по взысканию долгов за жилищно-коммунальные услуги, что является на треть более высоким показателем по сравнению с началом полномасштабного вторжения.

Стало известно, где больше всего должников проживает и где самые большие долги за отопление, водоснабжение и электроснабжение. Об этом сообщают аналитики Опендатабота.

Больше всего должников проживает в Днепропетровской области, где насчитывается более 100 тысяч производств или 14,3% от общего количества.

Харьковская область занимает второе место с 94,8 тысячами производств, а на третьем месте – Донецкая область с 79,7 тысячами производств. По состоянию на февраль 2022 года в Едином реестре должников было 512 359 производств. В конце прошлого года их количество возросло до 659 684, а в начале 2024 достигло 701 051 производства, что на 6,3% больше по сравнению с предыдущим полугодием.



Большинство задолженностей по производствам по взысканию долгов за жилищно-коммунальные услуги приходится на неуплату за отопление, что составляет 36,9% или 258,8 тысяч случаев. На втором месте находятся долги за водоснабжение, составляющие 18,6% или 130,2 тысячи случаев.

Третье место среди производств по задолженности за коммунальные услуги занимают долги за электроснабжение – 67,9 тысяч случаев или 9,7%. Другие категории включают:

жилищное обслуживание – 67,1 тысяч случаев или 9,6%;

газоснабжение – 59,7 тысяч случаев или 8,5%;

вывоз отходов – 7,6 тысяч случаев или 1,1%.

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