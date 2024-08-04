В Киевской области чиновники совершили мошенничество, завладев земельным участком, принадлежавшим Национальному природному парку "Голосеевский", с намерением его продать.
Об этом сообщает Национальная полиция.
Злоумышленникам не удалось реализовать незаконно полученную землю благодаря вмешательству полиции.
Схему мошенничества разоблачили сотрудники криминальной полиции при поддержке Главного следственного управления Нацполиции и Департамента по контролю за использованием и охраной земель Госгеокадастра Украины.
Установлено, что группа лиц, занимавшая руководящие должности в госпредприятии, подделала государственный акт о праве собственности на земельный участок площадью 8 гектаров, используя свое служебное положение. Затем они зарегистрировали этот акт в Национальной кадастровой системе Украины и системе регистрации прав на недвижимое имущество.
После незаконного завладения землей мошенники стали искать потенциальных покупателей. В январе этого года они пытались легализовать свои действия, разместив объявления о продаже участка в интернете, но благодаря слаженной работе правоохранителей их действия были остановлены.
В ходе санкционированных обысков полиция изъяла оригиналы документов. Ущерб, нанесенный государству, превышает 105 млн грн.
Следователи Нацполиции собрали достаточно доказательств и сообщили о подозрении пяти членам организованной преступной группы по ч. 5 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество в особо крупных размерах, совершенное организованной группой). Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Незаконная регистрация права собственности на землю отменена в установленном законом порядке, а участок возвращен в природно-заповедный фонд Украины.
Процессуальное руководство по делу осуществляет Офис Генерального прокурора.
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