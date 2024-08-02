В видео видно, как двое работников ТЦК и один человек в гражданской одежде вошли в палату и начался конфликт.

Львовский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки отреагировал на инцидент со своими работниками и мужчиной, который произошел в городской больнице.

ТЦК отреагировал на конфликт с военнообязанным в больнице Дрогобыча.

Во вторник, 30 июля, пользователь под именем Назар опубликовал видео на TikTok, на котором зафиксирована ситуация в его палате в больнице в Дрогобыче. В видео видно, как двое работников ТЦК и один человек в гражданской одежде вошли к пациенту.

Один из военных попросил не снимать его на видео, но Назар потребовал показать документы, чтобы убедиться в его статусе. Впоследствии стало известно, что вместе с работниками ТЦК в палату вошел юрист, составлявший протокол о нарушении условий мобилизации.

На ситуацию отреагировал Львовский областной Территориальный Центр Комплектования и Социальной поддержки. В видео видно, как двое работников ТЦК и один человек в гражданской одежде появились в палате пациента. Назар отметил, что не уверен в военном статусе одного из присутствующих и попросил показать документы, а также пригласил главврача.

В дальнейшем оказалось, что мужчина, ставший главным героем видео, находился в больнице меньше суток и посетил ее по делам. Также стало известно, что он получил повестку, но не явился на военно-врачебную комиссию.

После распространения видео в соцсетях Львовский областной ТЦК и СП отреагировали, заявив, что работники ТЦК в больнице не выписывали повестку, а приехали составить протокол об отказе от прохождения военно-врачебной комиссии.

«Врачи предоставили разрешение на общение с гражданином. Никаких оговорок по медицинским причинам для коммуникации с лицом не было. Мужчина же вел себя неадекватно, игнорировал любые попытки диалога с ним и провоцировал военнослужащих на конфликт. Отмечаем, текстовый комментарий, который гражданин разместил на видео о том, что его якобы избили военнослужащие ТЦК и полицейские, не соответствует действительности», – говорится в сообщении Львовского областного ТЦК и СП.

Отмечено также, что появившиеся в видео военнослужащие прошли сложные бои на Луганщине, Донетчине и Херсонщине и после этого переведены на службу в Территориальный Центр Комплектования и Социальной Поддержки с учетом их состояния здоровья. В видео было замечено, что один из сотрудников ТЦК имел костыль.

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