На популярных кадровых площадках всего до 300 вакансий с зарплатой от 100 тысяч гривен.

В Украине зарплаты в размере от 100 тысяч гривен получают руководители отделов, военные и программисты. На известных кадровых платформах доступно менее 300 вакансий с таким уровнем оплаты.

В автокомпании ищут руководителя отдела продаж с заработной платой от 162 тысяч до 285 тысяч гривен. Работа возможна дома. Вакансия охватывает полностью автоматизированный отдел продаж, позволяющий управлять им с любого места. Предлагается возможность карьерного роста, роста дохода и реализации идей. Среди обязанностей – планирование продаж, управление и найм руководителей, мотивация команды, анализ показателей и планирование роста продаж.

Штаб-сержант противотанкового отделения может получить зарплату от 50 тысяч до 120 тысяч гривен. Обязанности включают выполнение боевых задач во время активных боевых операций или тренировочных учений, а также управление подчиненным личным составом. Работа предусматривает проведение мероприятий по восстановлению территориальной целостности Украины, поддержке и обслуживанию штатного оружия, а также прохождению учебных программ в соответствии с расписанием батальона.

Из требований к кандидатам входят возраст до 50 лет, наличие звания не ниже "младший сержант", готовность к активным физическим нагрузкам, запрет на употребление алкоголя и наркотических веществ, а также здоровое состояние, позволяющее выполнять задачи без потери физической формы. Кроме того, требуется умение эффективно управлять людьми и готовность принимать ответственность.

Вакансия JavaScript разработчика игр (Middle Level, HTML5, в GameDev компании Qumaron) предлагает зарплатный диапазон от 80 тысяч до 120 тысяч гривен. Кандидат должен иметь следующие навыки:

Опыт работы с сборщиками, в том числе webpack.

Базовые умения в работе с Photoshop.

Опыт работы с Unity.

Понимание принципов клиент-серверной архитектуры, SOLID и паттернов проектирования.

Опыт в разработке браузерных игр с использованием Canvas, Phaser, Pixi и других движков и библиотек JavaScript для GameDev.

Опыт в интеграции API соцсетей, платежных и аналитических систем.

Технический уровень знания английского.

Кандидатам обещают интересные проекты в области игровой разработки, возможности финансового роста, оплачиваемые отпуска и больничные.

Вакансия руководителя маркетинга (Head of Marketing) предлагает заработную плату от 220 тысяч до 360 тысяч гривен. Среди обязанностей в должности входит разработка и внедрение комплексной маркетинговой стратегии для стимулирования роста через все каналы (рынки, DTC, социальная коммерция), руководство развитием команды и управление социальными медиа.

Дополнительно к обязанностям относится развитие и расширение присутствия компании в социальных сетях (Instagram, YouTube, TikTok), а также создание контента вместе с командой.

Источник : OBOZ.UA.

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