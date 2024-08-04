В Украине во время всеобщей мобилизации повестки вручаются лицам, подлежащим мобилизации. Для отказывающихся принять этот документ предусмотрены определенные наказания. Однако можно отказаться от повестки без правовых последствий. Юристы объясняют, в каких случаях это возможно.
В первую очередь, отказаться от повестки без негативных юридических последствий могут лица, исключенные из военного учета, поскольку они не имеют юридической и правовой связи с ТЦК. Кроме того, возможны следующие случаи:
- Повестка содержит неправильные данные получателя (повестка адресована другому лицу);
- Повестку вручает лицо, не уполномоченное на это;
- На повестке отсутствует печать ТЦК или подпись руководителя.
Отметим, что повестка является вызовом военнообязанного в военкомат для выполнения правил военного учета, в частности для постановки на военный учет, обновления учетных данных, прохождения ВЛК и определения пригодности к военной службе.
Если человек уверен, что полностью выполнил правила военного учета, недавно обновил учетные данные, оснований для вручения повестки нет. В этом случае нужно сообщить представителям ТЦК и СП, что с момента последнего визита учетные данные не изменились и отсрочка действует.
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