Повышение налогов в Украине планируется осуществлять параллельно с укреплением борьбы с теневым сектором, поскольку в противном случае может возникнуть негативный эффект. Кроме того, местные органы власти должны избегать расходов на благоустройство за счет сборов по налогу на доходы физических лиц, например, на возложение брусчатки или озеленение города.

Об этом договорились во время встречи представителей правительства во главе с премьер-министром Денисом Шмыгалем, ОПУ, комитетом Совета по финансам, налоговой и таможенной политике с бизнесом.

Председатель Совета Федерации работодателей Украины Дмитрий Олейник сообщил на своей странице в Facebook, что встреча, которая планировалась на 1,5 часа, фактически длилась 2,5 часа. Министр обороны Рустем Умеров выразил необходимость дополнительного финансирования армии в размере 500 миллиардов гривен.

Представители бизнеса также предлагают решить проблемы, связанные с недоплатой акциза (на табак, алкоголь, нефтепродукты), контрабандой на таможнях, манипуляциями по НДС, выплатами зарплат в конвертах и ​​уклонением от уплаты налогов через различные механизмы, в том числе с помощью крупных компаний ФЛПов.

"Если налоги будут повышены, а тень останется, то эффект будет противоположным. Благопорядочные налогоплательщики не выдержат конкуренцию с теми, кто не платит налогов", - подчеркнул Олейник.

В ходе встречи представители бизнеса выразили обеспокоенность тем, что импортерам в Украине живется значительно лучше, чем экспортерам, и что сальдо торгового баланса крайне негативное. С негативного – времени нет – войско нуждается в финансах. С положительного – договорились встречи проводить, дискуссию вести, слышать друг друга.

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