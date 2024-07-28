У 2024 році українці повинні сплатити податок за свої старі квартири та будинки за 2023 рік, а в 2025 році доведеться платити за 2024 рік.

В Україні продовжується обов'язок сплати податків на квартири та будинки для власників, чиї об'єкти перевищують установлені норми. Державна податкова служба продовжує використовувати судові шляхи для стягнення заборгованостей з податків, які не були оплачені ще з попередніх років.

У рішенні по справі №460/6452/24 Рівненський окружний адміністративний суд вирішив стягнути з українця податковий борг у розмірі 5947,10 грн. Цей борг виник з податку на нерухоме майно, сплаченого фізичними особами, що є власниками об'єктів житлової нерухомості, і повинен бути спрямований до бюджету.

У рішенні по справі №120/1749/24 Вінницький окружний адміністративний суд зобов'язав відповідача сплатити борг у розмірі 11764,99 грн. Згідно з матеріалами справи, податкова вимога була надіслана відповідачу через рекомендований лист за вказаною податковою адресою та вручена йому 26 жовтня 2023 року.

У 2024 році українці повинні сплатити податок за 2023 рік. Повідомлення про необхідність сплати податку мало бути отримано до 1 липня. З Державної податкової служби повідомили, що вони відправили понад 3,2 мільйона податкових повідомлень-рішень на загальну суму 6,6 мільярда гривень, із яких 1,6 мільярда вже надійшло до місцевих бюджетів.

Отже, в середньому кожному довелося сплатити 2,062.5 грн. Податок на житлову нерухомість обчислюється за площею, яка перевищує такі порогові значення: 60 кв. м для квартир, 120 кв. м для житлових будинків і 180 кв. м для комбінованої житлової нерухомості. Сплатити податок необхідно протягом 60 днів з дня вручення повідомлення.

Джерело: OBOZ.UA.

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