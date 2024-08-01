Благотворительный фонд «Охматдет» объявил об избрании запорожской компании «Буд-технолоджи» победителем тендера на ремонт корпуса больницы, пострадавшего от ракетных обстрелов в июле этого года. Предложение компании оказалось третьим по стоимости среди 14 участников, составив 307 миллионов гривен (без НДС).

Среди других претендентов, представивших свои предложения, цены варьировались от 42 до 286 миллионов гривен. Однако, ни одно из более дешевых предложений не было рассмотрено, а заказчик не дал никаких объяснений относительно своего выбора.

Анализ, проведенный изданием «Наши деньги» , показал, что из десяти более дешевых предложений не менее семи содержали полностью заполненные коммерческие предложения с указанием цен на различные виды работ.

Следует отметить, что основные расходы победителя тендера, компании «Буд-технолоджи» будут направлены на ремонт фасадных композитных панелей «Reynaers» и отделку внутренних стен НР-панелями. Каждая из этих статей расходов превышает 100 миллионов гривен, что вдвое дороже по сравнению с предложениями конкурентов.

Удивление вызывает и то, что заказчик проигнорировал некоторые проблемы предложения победителя. К примеру, «Строй-технолоджи» указала лишь аренду строительной техники, которая не подходит для выполнения работ на высоте. Также компания не предоставила никакой информации об оборудовании для монтажа плитки.

Кроме того, фирма «Риола-модуль», ранее построившая этот корпус, указала в своем тендерном предложении (179 млн грн), уже выполнившем бесплатный ремонт «чистых помещений» после обстрела, что может свидетельствовать о завышенных объемах ремонта за счет благотворительных взносов.

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