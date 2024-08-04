В Украине отключение электричества зависит не только от уровня потребления, но и от конкретного региона. В частности, существует неофициальная приоритетность в отключениях.

Отключение света в разных регионах

Связь между отключениями электричества и регионом, где проживают украинцы, действительно существует. Эксперты, комментировавшие эту тему для 24 канала, объяснили его.

Андрей Закревский, энергетический эксперт и председатель правления ассоциации "Нефть и газ Украины", отметил: "Сейчас принято решение обеспечивать в первую очередь прифронтовые регионы. Это, по моему мнению, верный шаг, ведь эти территории и так страдают. Люди получают электричество не за графиком, а во время пауз между обстрелами. Когда возникает тревога, что не игнорируется, нужно идти в укрытие.

В настоящее время дефицит электроэнергии выравнивается по всей Украине, но самые большие проблемы наблюдаются в таких областях как Харьков, Херсон, Николаев и Одесса. В этих регионах недостаточно мощных трансформаторов, и их повреждение приводит к значительному дефициту электричества.

Олег Попенко, эксперт по жилищно-коммунальному хозяйству и тарифам, добавил, что чем ближе регион к линии фронта и границы с Россией, тем больше проблем с поставкой электричества. "Там разрушена практически вся энергетическая инфраструктура, и поставлять электричество становится все сложнее. На западных границах ситуация с электроэнергией лучше, поскольку есть возможность импортировать электричество из-за границы", - пояснил эксперт.

Хотя приоритетность в поставках электричества не закреплена в законодательстве, оно все же существует. Не все прифронтовые области получают электричество одинаково: в Сумской области ситуация более сложная, тогда как в Харькове лучше. "Итак, определенный приоритет для прифронтовых областей существует", - добавил Попенко.

Напомним, что в населенных пунктах и ​​объектах, расположенных в 20-километровой зоне от границы с Россией и Беларусью, а также в 20-ти километрах прифронтовой зоны, электроэнергию не отключают.

Источник: 24 канал

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