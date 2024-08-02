В период полномасштабной войны Украина потратила около 10 млрд грн на пенсии для судей в отставке, в том числе 4,4 млрд грн в 2023 году и 1,1 млрд грн с начала 2024 года.

Украина потратила около 10 млрд грн на пенсии для судей в отставке во время полномасштабной войны. Как сообщает «Следство.Инфо» , Пенсионный фонд указал, что в 2023 году на содержание судей было израсходовано 4,4 млрд грн, а с января по апрель 2024 года – 1,1 млрд грн. Ранее было отмечено, что в 2022 году эта сумма составила 4,1 млрд. грн.

С начала полномасштабного вторжения России судьи в отставке получили из бюджета 9,6 млрд. грн. Государство продолжает выплачивать пенсии сотням судей, которые находятся на почетном отдыхе, что является важным этапом в их карьере. Размер пенсии зависит от зарплаты судьи и может составлять от 50 до 90% этой суммы, что в редких случаях достигает сотен тысяч гривен в месяц.

«Следствие.Инфо» неоднократно обращало внимание на ушедших в отставку судей с сомнительной репутацией, в частности, на тех, кто попадал в ДТП в состоянии алкогольного опьянения или был связан с коррупционными скандалами. Хотя не все судьи в отставке неблагополучны, наблюдается тенденция, когда судьи пытаются выйти на почетную пенсию, чтобы избежать увольнения из-за неудачи на квалификационных экзаменах.

По данным Высшего совета правосудия, с июля 2023 по июль 2024 в отставку ушли 239 судей, из которых 130 работали в Киеве.

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