Генеральный штаб Вооруженных сил Украины предложил, чтобы командиры воинских частей могли самостоятельно набирать рекруты без привлечения Территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Соответствующая информация опубликована в заявлении Генштаба ВСУ 1 августа.

Ведомство считает, что такие изменения позволят военнообязанным выбирать вакантные должности в воинских частях, а командирам подбирать и призывать на службу мотивированных кандидатов.

«Генеральный штаб Вооруженных сил Украины инициировал предложения по изменениям в "Порядок проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, на особый период", которые позволят командирам воинских частей осуществлять призыв военнообязанных, желающих проходить службу, без участия ТЦК и СП », - отмечено в сообщении.

Это нововведение также должно снизить риски для граждан, которые могут быть мобилизованы через ТЦК и СП в другие части без их согласия. Военнообязанные смогут выбирать вакантные должности, учитывая свою гражданскую профессию или навыки.

Согласно информации портала «Милитарный» , до этого времени в Силах обороны Украины существовала практика подбора необходимых кадров через собственных рекрутеров. В рамках этой системы заинтересованные военнообязанные получали поддержку при прохождении медкомиссии, оформлении документов в ТЦК и СП, а также в учебных центрах. Кроме того, в начале июня Министерство обороны Украины запустило социальную рекламную кампанию "Будь собой" для привлечения граждан в ряды ВСУ.

В прошлом году Министерство обороны также начало рекрутинг, отличающийся от традиционной мобилизации через ТЦК. В рамках рекрутинга украинцы могут самостоятельно выбирать подразделение, род войск и специальность для службы, а также получить возможность мобилизоваться как онлайн, так и в онлайн-формате через ряд онлайн-площадок по поиску работы и рекрутинговые центры.

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