Раненый военный Александр Мацько, работающий в территориальном центре комплектования, рассказал о разном отношении людей к нему, включая агрессию и призывы вернуться на фронт.

Александр Мацько, военный, получивший ранение и работающий в территориальном центре комплектования (ТЦК), рассказал о том, как его воспринимают люди. По его словам, "можно быть посланным за день несколько раз".

В интервью "Общественному" Александр отметил, что служит в армии уже около десяти лет. В апреле 2022 года он получил минно-взрывное ранение, что помешало ему продолжать службу на фронте. В настоящее время он служит во рту охраны Полтавского ТЦК.

Ранение произошло, когда мужчина взорвался на противотанковой магнитной мини, уезжая на пикапе.

"В ноге у меня 52 осколка, вторая нога немного обгорела. Мне сделали две пересадки кожи и две операции. Из-за этого я получил инвалидность и был переведен из десантно-штурмовой бригады как непригодный к службе в штурмовых подразделениях", - рассказал Мацько.

После года лечения и реабилитации он приступил к службе в Полтавском ТЦК.

"Отношение ко мне достаточно разное. Некоторые относятся с пониманием, другие негативно, а некоторые и агрессивно. Можно быть посланным за день десятки раз", - добавил он.

Кроме того, люди часто призывают его снова пойти воевать. Мацько подчеркнул, что это морально тяжело.

"Очень обидно, когда подходишь к человеку, также военному, и он спрашивает: 'Не хочешь поехать со мной в Бахмут?' А где ты был, когда я воевал в Бахмуте, Клещиевке? В ТЦК мы все — солдаты и сержанты, которые были на нуле и попали сюда после ранений или плена", — отметил военный.

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