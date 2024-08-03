В Украине началась регистрация на финансовую помощь в размере 3,6 тыс. грн. от Благотворительного фонда "Право на защиту" для внутренних переселенцев в Тернополе.

В Украине некоторые граждане могут воспользоваться финансовой помощью в размере 3,6 тыс. грн. от Благотворительного фонда "Право на защиту". Регистрация началась в одном из регионов.

Согласно информации издания Napensii.ua, фонд "Право на защиту" приступил к сбору данных для получения финансовой помощи переселенцам от УВКБ ООН в Тернополе, где работает мобильная бригада.

Подавать заявки могут внутренние переселенцы, переехавшие в течение последних шести месяцев по Украине, а также вернувшиеся на свои постоянные места жительства, в частности из-за границы. Необходимо отвечать определенным критериям уязвимости:

В семье есть только один из родителей, воспитывающий несовершеннолетних детей или пожилых людей (старше 55 лет).

Семья состоит из одного или нескольких одиноких пожилых (от 55 лет) или пожилых людей с несовершеннолетними детьми.

В семье есть один или несколько человек с особыми потребностями (инвалидность, хронические заболевания) с документальным подтверждением.

Размер финансовой помощи и процесс оформления

Граждане получат пособие в размере 3,6 тыс. грн в месяц на человека. Выплаты будут производиться в течение трехмесячного периода.

Обратите внимание, что на финансовую помощь не могут рассчитывать те семьи, которые раньше получали пособие в размере 2,2 тыс. или 3,6 тыс. грн от международных организаций во время военного положения.

Регистрация будет проходить 8 августа с 11:00 до 15:00 в Тернополе по адресу ул. Медовая, 3.

При себе необходимо иметь оригиналы документов:

идентификационный код;

паспорт или документы, удостоверяющие личность;

справка внутренне перемещенного лица (ВПЛ), если есть;

банковская карта главного заявителя;

свидетельство о рождении детей, если есть;

документ о законной опеке над ребенком, если есть;

медицинское свидетельство или справка при инвалидности или хронической болезни, если есть.

Организаторы отмечают, что присутствие всех членов домохозяйства, отвечающих критериям регистрации, обязательно.

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