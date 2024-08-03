В Украине некоторые граждане могут воспользоваться финансовой помощью в размере 3,6 тыс. грн. от Благотворительного фонда "Право на защиту". Регистрация началась в одном из регионов.
Согласно информации издания Napensii.ua, фонд "Право на защиту" приступил к сбору данных для получения финансовой помощи переселенцам от УВКБ ООН в Тернополе, где работает мобильная бригада.
Подавать заявки могут внутренние переселенцы, переехавшие в течение последних шести месяцев по Украине, а также вернувшиеся на свои постоянные места жительства, в частности из-за границы. Необходимо отвечать определенным критериям уязвимости:
- В семье есть только один из родителей, воспитывающий несовершеннолетних детей или пожилых людей (старше 55 лет).
- Семья состоит из одного или нескольких одиноких пожилых (от 55 лет) или пожилых людей с несовершеннолетними детьми.
- В семье есть один или несколько человек с особыми потребностями (инвалидность, хронические заболевания) с документальным подтверждением.
Размер финансовой помощи и процесс оформления
Граждане получат пособие в размере 3,6 тыс. грн в месяц на человека. Выплаты будут производиться в течение трехмесячного периода.
Обратите внимание, что на финансовую помощь не могут рассчитывать те семьи, которые раньше получали пособие в размере 2,2 тыс. или 3,6 тыс. грн от международных организаций во время военного положения.
Регистрация будет проходить 8 августа с 11:00 до 15:00 в Тернополе по адресу ул. Медовая, 3.
При себе необходимо иметь оригиналы документов:
- идентификационный код;
- паспорт или документы, удостоверяющие личность;
- справка внутренне перемещенного лица (ВПЛ), если есть;
- банковская карта главного заявителя;
- свидетельство о рождении детей, если есть;
- документ о законной опеке над ребенком, если есть;
- медицинское свидетельство или справка при инвалидности или хронической болезни, если есть.
Организаторы отмечают, что присутствие всех членов домохозяйства, отвечающих критериям регистрации, обязательно.
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