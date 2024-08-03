Руководитель энергетической компании в Черновицкой области незаконно присвоил 2,2 млн грн, снабжая электричество по завышенным ценам.

Об этом стало известно из сообщения Бюро экономической безопасности (БЭБ), которое уже выдвинуло подозрение этому чиновнику.

"В процессе расследования установлено, что в течение года руководитель одной из служб компании-поставщика умышленно завышал стоимость электроэнергии для освещения города. В результате он, злоупотребляя своим положением, завладел 2,2 млн. грн., выделенными из местного бюджета", - отметили в ведомстве.

Детективы также сообщили о подозрении энергетики в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса. Ему грозит лишение свободы сроком от 7 до 12 лет.

Что касается тарифов на электроэнергию, с 1 августа в Украине цены за 1 кВтч не меняются. Напомним, что для населения тариф был повышен с июня с 2,63 до 4,32 грн за 1 кВт . Этот тариф останется в силе до мая 2025г.

"31 мая Кабинет Министров принял решение о продлении действия специальных обязанностей (ПСО) на рынке электроэнергии, устанавливающей единую фиксированную цену для бытовых потребителей на уровне 4,32 грн/кВт*ч до 30 апреля 2025 года", – сообщила заместитель министра энергетики Светлана Гринчук.

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