Украинцев штрафуют за курение травы, известно, что наказать могут даже оказавшихся рядом.

В Украине за курение травы могут быть оштрафованы на сумму от 3060 до 6120 гривен. В случае, если пожар приводит к значительным последствиям, штраф может быть еще выше. Иногда наказать могут даже тех, кто не поджигал траву.

Наказать могут также в том случае, если вы сожгли ветки дерева. По делу №738/680/24 Минский районный суд Черниговской области отказал местной женщине в отмене штрафа в размере 3060 гривен.

Женщина была оштрафована за сжигание веток плодового дерева на ее приусадебном участке на улице Дружбы в пгт. Макошино Корюковского района. Она сжигала ветки плодового дерева, которое росло на его приусадебном участке, а потому сжигание произошло относительно антропогенной растительности, а не природной, за обжиг которой законодатель не предусмотрел ответственность в этом случае.

В целом, за сжигание травы, листьев, мусора и другой растительности предусмотрен штраф в размере от 3060 до 6120 гривен. Для должностных лиц эта сумма составляет 15-21 тысячи гривен. Однако при последствиях пожара на больших территориях, таких как поля, луга, пастбища, а также территории природно-заповедного фонда, штрафы могут быть значительно выше.

За уничтожение или повреждение лесных массивов, зеленых насаждений вокруг населенных пунктов и вдоль железных дорог предусмотрены самые высокие штрафы от 90 до 150 тысяч гривен. В случае, если во время пожара произошла гибель людей, возможно наказание в размере от 2 до 5 лет лишения свободы.

Запрещено сжигать листья, траву и другую растительность из-за того, что при активном горении этих растительных остатков в атмосферу выделяется ядовитая смесь. Состав этой смеси включает пыль, оксиды азота, угарный газ, тяжелые металлы, бензпирен и другие вредные вещества.

Источник: OBOZ.UA.

Последние новости Украины:

Напомним, украинцам хотят ужесточить наказание за игнорирование "скорых" и пожарных.

Как сообщала Politeka, на некоторых рынках или магазинах можно получить штраф.

Также писала Politeka, украинцам "светят" штрафы за сжигание травы и огонь в лесу.