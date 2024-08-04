В Украине последние дни проходят без отключения электроэнергии, хотя стабилизация ситуации и сокращение дефицита могут создать обманчивое впечатление, что хуже всего позади.

Ситуация с отключениями электроэнергии в Украине немного облегчилась, но жители не должны расслабляться по задачам, поскольку ежедневно объекты энергетической инфраструктуры подвергаются обстрелам.

В дальнейшем в энергосистеме наблюдается дефицит, поэтому следует осторожно использовать энергоемкие приборы в течение определенных часов. Об этом заявила заместитель министра энергетики Светлана Гринчук в эфире "Единые новости".

"Несмотря на то, что у нас нет отключений, энергосистема работает стабильно, мы все-таки очень просим наших потребителей – как бытовых, так и промышленных – разумно пользоваться электроэнергией. Понимать, что в пиковые часы нагрузок нужно как-то сбавлять использование энергоемких приборов. Особенно утром с 7 до 11 часов, вечером – с 17 до 22", – пояснила Гринчук.

Она отметила также, что из-за обстрелов и повреждений потеряно 9 ГВт производства электроэнергии. В настоящее время украинские энергообъекты постоянно находятся под угрозой разрушения и повреждения со стороны российских агрессоров.

Напомним также, что схожий призыв был от "Укрэнерго". Для поддержки энергосистемы страны украинцам рекомендуют пользоваться мощными электроприборами только в дневное время. Это позволит максимально отложить необходимость ввода отключений электроэнергии. Особенно население просят использовать следующие электроприборы с 11 до 15 часов: утюги; стиральные машины; электрочайники; электроплиты.

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