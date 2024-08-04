Клиенты государственного финансового учреждения "ПриватБанк" выражают недовольство из-за отсутствия реакции банка во время несанкционированных списаний средств. Пользователи утверждают, что финансовое учреждение не сообщает о таких транзакциях заранее. Об этом говорится на портале Минфин.

Клиент банка сообщил, что при проверке баланса в мобильном приложении Приват24 случайно обнаружил несанкционированное списание средств с его кредитной карты для оплаты услуг Facebook Meta. Отмечено, что было совершено 97 транзакций на сумму более 56 тысяч гривен. Транзакции проводились в долларах и китайских юанях в пересчете на гривну. Все платежи прошли в счет кредитных средств.

Мужчина уточнил, что он не пользовался услугами или подписками на Facebook Meta на сумму, за которую были списаны средства, и вообще нет бизнес-аккаунта в этой соцсети. Кроме того, его банковская карта ПриватБанка, с которой было произведено списание, не связана ни с каким аккаунтом на Facebook.

Клиент выразил возмущение тем, что банк не посылал никаких уведомлений по поводу десятков платежей, которые были совершены. Он подчеркнул, что никому не передавал данные своей карты, не вводил их на сторонних веб-сайтах, не общался со злоумышленниками и не переходил по подозрительным ссылкам.

"Больше всего шокирует это то, что во время ни одной из 97 транзакций от банка мне не было послано ни одного смс о необходимости подтверждения платежа! Поэтому, учитывая это, понимаешь, что твои счета вообще не защищены! Сразу после обнаружения незаконного списания денег с моего счета заблокировал свою карту через Приват24 и подал заявку на возврат денег", - написал клиент ПриватБанка.

Дозвониться к закрепленному менеджеру ПриватБанка не смог, а только на горячую линию ПриватБанка, где отметили, что сделают все от них зависящее для разрешения ситуации, подал запрос на возвращение, а ответа на возвращение нужно ждать до 120 дней. В то время как будут начислены проценты по снятом кредиту.

В ПриватБанке пояснили, что оплата в интернете может быть произведена при наличии информации о карте, такой как CVV-код и срок действия, вместе с номером карты. Отмечено, что мошенники могут получить соответствующие данные не только по неосторожности, но и более утонченными способами, такими как использование камер наблюдения в магазинах и действия ненадежных охранников, а также малоизвестные или недобросовестные веб-сайты.

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